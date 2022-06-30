***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında genel müdür vekilliğinde değişikliğe gidilerek Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Orhan Karakaş'ın 01.07.2022 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040383BIST