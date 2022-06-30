***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 16:35
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında genel müdür vekilliğinde değişikliğe gidilerek Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Orhan Karakaş'ın 01.07.2022 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040383
BIST
17:152.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,77
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1516,6766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0384
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1517,4142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:15974,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,18
|Açılış
|: 974,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BMSCH
|10,89
|120.156.842
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.124.853
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.039.278
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|100.740.477
|% 9,85
|
|GESAN
|42,52
|263.171.484
|% 8,97
|
|LIDFA
|11,34
|31.110.865
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.757.199
|% -9,98
|
|BERA
|14,66
|574.177.406
|% -7,86
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|ULUSE
|206,80
|19.846.436
|% -7,14
|
|THYAO
|46,64
|4.485.017.311
|% 1,00
|
|SISE
|21,48
|2.993.990.820
|% 3,87
|
|EREGL
|27,16
|1.536.501.771
|% 2,34
|
|ASELS
|23,04
|1.176.263.822
|% 1,59
|
|KRDMD
|11,41
|1.171.529.023
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,67
|987.503.766
|% 5,53
|
|YKBNK
|4,35
|725.236.359
|% 1,40
|
|TSKB
|2,02
|327.265.824
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|447.149.512
|% 0,00
|
|SISE
|21,48
|2.993.990.820
|% 3,87
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6810
|16,6898
|% 0,31
|
|Euro
|17,3944
|17,4164
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,2634
|20,3650
|% 0,73
|
|Frank
|17,3974
|17,5022
|% 0,21
|
|Riyal
|4,4342
|4,4564
|% 0,25
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,28
|
|Altın Gr.
|974
|975
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.486
|6.580
|-61,00
|
|Yarım
|3.175
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,27
|
Seans Raporu
17:13
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17:28DARDL
Yüzde 6.55 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 880, 215 adet işlem
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 06 artarak (% 0.62 ) 2, 620
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17:27
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17:27VKFYO
Yüzde 6.13 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 565, 725 adet işlem
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17:25EKGYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 257, 731 adet işlem