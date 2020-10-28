***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2020 20:06
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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27.10.2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.10.2020 - 28.10.2020
tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,37-4,42 TL fiyat aralığından
0
TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 24.035 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi
tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki
paylarım/oy haklarım 28.10.2020 tarihi itibariyle %51,12
s
ınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin
detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/10/2020 0 24.035 24.035 25.582.655,57 25.558.620,57 % 51,17 % 51,17 % 51,12 % 51,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884730
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0999
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0745
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35500,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|: 500,72
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
495,80
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2729
|8,2847
|% 1,22
|
|Euro
|9,7205
|9,7334
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,7312
|10,7850
|% 0,87
|
|Frank
|9,0775
|9,1322
|% 1,27
|
|Riyal
|2,2036
|2,2147
|% 1,35
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-27,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,20
|
|B. Petrol
|39,33
|39,33
|-2,28
|
Seans Raporu
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