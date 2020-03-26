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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.03.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKBK32023 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK32023
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 89.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.03.2020
Kayıt Tarihi 24.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihraç edilen 75 gün vadeli, TRFSKBK32023 ISIN kodlu, 89.500.000.-TL nominal değerli bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832380


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TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.488.568 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7521 7,7910 % 1,93  
Frank 6,6105 6,6503 % 1,06  
Riyal 1,6994 1,7080 % -0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.634 1.635 16,76  
Altın Gr. 336 336 2,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,42 14,47 0,00  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,00  
B. Petrol 26,76 26,76 -0,63  
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