***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKBK42014 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.04.2020Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKBK42014Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.04.2020Kayıt Tarihi 27.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihraç edilen 64 gün vadeli, TRFSKBK42014 ISIN Kodlu, 70.000.000 TL nominal değerli bononun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840907BIST