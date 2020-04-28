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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKBK42014 ISIN kodlu bononun itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK42014
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.04.2020
Kayıt Tarihi 27.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihraç edilen 64 gün vadeli, TRFSKBK42014 ISIN Kodlu, 70.000.000 TL nominal değerli bononun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840907


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PAPIL 13,20 47.513.903 % 10,00  
TKURU 11,33 620.895 % 10,00  
SONME 5,94 2.504.209 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6596 8,7031 % 0,02  
Frank 7,1447 7,1878 % 0,17  
Riyal 1,8537 1,8630 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 -7,54  
Altın Gr. 383 383 -2,02  
Cumhuriyet 2.454 2.512 -13,80  
Tam 2.519 2.573 -14,10  
Yarım 1.227 1.258 -6,90  
Çeyrek 615 629 -3,50  
Gümüş.Ons 15,05 15,09 -0,12  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,03  
B. Petrol 22,70 22,70 -0,37  
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