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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.07.2020 20:30
GÜNCEL HABERLER


0.2020 02.11.2020
5 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020
6 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020
7 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1383 sayılı kararı kapsamında, Bankamızca yurt içinde TRFSKBK12124 ISIN Kodlu 196 gün vadeli 25 Ocak 2021 itfa tarihli 100.000.000.-TL nominal değerli sabit faizli finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859591


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5884 8,6314 % -0,54  
Frank 7,2577 7,3014 % -0,04  
Riyal 1,8237 1,8328 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 5,47  
Altın Gr. 398 398 0,68  
Cumhuriyet 2.587 2.607 2,50  
Tam 2.665 2.675 2,70  
Yarım 1.293 1.309 1,30  
Çeyrek 647 655 0,60  
Gümüş.Ons 19,07 19,11 0,37  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 0,08  
B. Petrol 42,25 42,25 -0,99  
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