Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.08.2020 18:28
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKBK12124 ISIN kodlu finansman bonosunun birinci kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK12124
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 740.199,29 Evet
2 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020
3 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020
4 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020
5 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020
6 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020
7 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 10.07.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFSKBK12124 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun birinci kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867499


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.076
Değişim :  1,41% |  14,93
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.079 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,19 295.104 % 10,00  
MZHLD 14,96 82.534 % 10,00  
DARDL 13,75 6.095.664 % 10,00  
POLTK 169,40 886.122 % 10,00  
QNBFL 129,80 35.485.548 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2743 7,2827 % -0,11  
Euro 8,5514 8,5669 % 0,40  
Sterlin 9,4514 9,4988 % -0,37  
Frank 7,8863 7,9338 % -0,90  
Riyal 1,9260 1,9356 % -0,64  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.029 2.030 -5,75  
Altın Gr. 474 474 -2,86  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 28,99 29,02 0,70  
Gümüş Gr. 6,77 6,78 0,14  
B. Petrol 45,16 45,16 0,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru