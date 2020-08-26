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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.08.2020 22:18
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKBK12116 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %9,7494
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %10,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK12116
Satışa Başlanma Tarihi 26.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,7479 747.899,77 Evet
2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,7479 672.189,85 Evet
3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,7479
4 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,7479
5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,7479
6 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,7479
7 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,7479
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli 11 Ocak 2021 itfa tarihli 100.000.000.-TL nominal değerli sabit faizli finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871339


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRDFA 7,59 19.605.785 % 10,00  
DMSAS 5,94 87.804.809 % 10,00  
INTEM 15,73 3.486.880 % 10,00  
IZMDC 21,56 17.593.273 % 10,00  
KENT 408,10 5.677.895 % 10,00  
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Dolar 7,3579 7,3609 % -0,02  
Euro 8,6922 8,7006 % -0,20  
Sterlin 9,6950 9,7436 % -0,01  
Frank 8,0754 8,1240 % -0,46  
Riyal 1,9571 1,9669 % -0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 0,21  
Altın Gr. 462 462 3,90  
Cumhuriyet 3.046 3.092 12,00  
Tam 3.037 3.114 10,11  
Yarım 1.468 1.506 4,89  
Çeyrek 736 753 2,45  
Gümüş.Ons 27,45 27,47 -0,05  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,18  
B. Petrol 46,19 46,19 -0,10  
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