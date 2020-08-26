***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2020 22:18
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKBK12116 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %9,7494
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %10,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK12116
Satışa Başlanma Tarihi 26.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,7479 747.899,77 Evet
2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,7479 672.189,85 Evet
3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,7479
4 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,7479
5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,7479
6 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,7479
7 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,7479
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli 11 Ocak 2021 itfa tarihli 100.000.000.-TL nominal değerli sabit faizli finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871339
BIST