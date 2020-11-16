***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKBK12116 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun beşinci kupon ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.01.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %9,7494Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %10,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKBK12116Satışa Başlanma Tarihi 26.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,7479 747.899,77 Evet2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,7479 672.189,85 Evet3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,7479 611.107,15 Evet4 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,7479 597.660,93 Evet5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,7479 556.389,67 Evet6 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,74797 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,7479Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli 11 Ocak 2021 itfa tarihli 100.000.000.-TL nominal değerli sabit faizli finansman bonosunun beşinci kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888760BIST