***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKBK12124 ISIN kodlu finansman bonosunun altıncı kupon ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.01.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKBK12124Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 740.199,29 Evet2 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 685.780,98 Evet3 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 658.894,5 Evet4 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020 590.827,7 Evet5 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 556.403,74 Evet6 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 555.300,16 Evet7 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 10.07.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFSKBK12124 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun altıncı kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895272BIST