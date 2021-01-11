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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2021 19:33



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKBK12116 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %9,7494
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %10,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK12116
Satışa Başlanma Tarihi 26.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,7479 747.899,77 Evet
2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,7479 672.189,85 Evet
3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,7479 611.107,15 Evet
4 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,7479 597.660,93 Evet
5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,7479 556.389,67 Evet
6 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,7479 549.198,69 Evet
7 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,7479 539.849,66 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli 11 Ocak 2021 itfa tarihli 100.000.000.-TL nominal değerli sabit faizli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900786


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FROTO 148,50 306.138.797 % 10,00  
TURGG 146,30 107.659.347 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 648.721 % 10,00  
TKURU 247,50 1.006.068 % 10,00  
YAPRK 88,55 18.213.738 % 10,00  
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Tam 2.930 3.004 -19,35  
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Çeyrek 710 727 -4,68  
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