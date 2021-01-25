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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.01.2021 18:17



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKBK12124 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKBK12124
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 740.199,29 Evet
2 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 685.780,98 Evet
3 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 658.894,5 Evet
4 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020 590.827,7 Evet
5 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 556.403,74 Evet
6 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 555.300,16 Evet
7 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 555.300,16 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 10.07.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFSKBK12124 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904260


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