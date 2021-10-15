***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBKA2716 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 10.12.2027Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSKBKA2716Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2017Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 120Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,44 4.320.000 Evet2 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 1,37 4.110.000 Evet3 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,36 4.080.000 Evet4 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,51 4.530.000 Evet5 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,38 4.140.000 Evet6 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,63 4.890.000 Evet7 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 5.340.000 Evet8 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 5.160.000 Evet9 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 7.380.000 Evet10 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 6.600.000 Evet11 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 5.970.000 Evet12 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 5.130.000 Evet13 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 5.490.000 Evet14 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 5.070.000 Evet15 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 4.770.000 Evet16 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 5.190.000 Evet17 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 5.550.000 Evet18 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 6.330.000 Evet19 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 5.730.000 Evet20 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 5.070.000 Evet21 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 4.769.999,99 Evet22 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 4.830.000 Evet23 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 4.860.000 Evet24 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 4.050.000 Evet25 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 4.200.000 Evet26 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 3.660.000 Evet27 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 3.870.000 Evet28 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 4.320.000 Evet29 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 4.470.000 Evet30 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 3.960.000 Evet31 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 3.720.000 Evet32 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 3.840.000 Evet33 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 4.470.000 Evet34 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 4.380.000 Evet35 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 4.350.000 Evet36 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 4.140.000 Evet37 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 4.470.000 Evet38 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 4.320.000 Evet39 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,43 4.290.000 Evet40 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 1,62 4.860.000 Evet41 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 1,84 5.520.000 Evet42 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 1,74 5.220.000 Evet43 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 1,89 5.670.000 Evet44 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,78 5.340.000 Evet45 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 1,75 5.250.000 Evet46 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 1,7947 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,8848 17.12.2021 16.12.2021 17.12.202149 17.01.2022 14.01.2022 17.01.202250 16.02.2022 15.02.2022 16.02.202251 18.03.2022 17.03.2022 18.03.202252 18.04.2022 15.04.2022 18.04.202253 18.05.2022 17.05.2022 18.05.202254 17.06.2022 16.06.2022 17.06.202255 18.07.2022 15.07.2022 18.07.202256 17.08.2022 16.08.2022 17.08.202257 16.09.2022 15.09.2022 16.09.202258 17.10.2022 14.10.2022 17.10.202259 16.11.2022 15.11.2022 16.11.202260 16.12.2022 15.12.2022 16.12.202261 16.01.2023 13.01.2023 16.01.202362 15.02.2023 14.02.2023 15.02.202363 17.03.2023 16.03.2023 17.03.202364 17.04.2023 14.04.2023 17.04.202365 17.05.2023 16.05.2023 17.05.202366 16.06.2023 15.06.2023 16.06.202367 17.07.2023 14.07.2023 17.07.202368 16.08.2023 15.08.2023 16.08.202369 15.09.2023 14.09.2023 15.09.202370 16.10.2023 13.10.2023 16.10.202371 15.11.2023 14.11.2023 15.11.202372 15.12.2023 14.12.2023 15.12.202373 15.01.2024 12.01.2024 15.01.202474 14.02.2024 13.02.2024 14.02.202475 15.03.2024 14.03.2024 15.03.202476 15.04.2024 12.04.2024 15.04.202477 15.05.2024 14.05.2024 15.05.202478 14.06.2024 13.06.2024 14.06.202479 16.07.2024 15.07.2024 16.07.202480 14.08.2024 13.08.2024 14.08.202481 13.09.2024 12.09.2024 13.09.202482 14.10.2024 11.10.2024 14.10.202483 13.11.2024 12.11.2024 13.11.202484 13.12.2024 12.12.2024 13.12.202485 13.01.2025 10.01.2025 13.01.202586 12.02.2025 11.02.2025 12.02.202587 14.03.2025 13.03.2025 14.03.202588 14.04.2025 11.04.2025 14.04.202589 14.05.2025 13.05.2025 14.05.202590 13.06.2025 12.06.2025 13.06.202591 14.07.2025 11.07.2025 14.07.202592 13.08.2025 12.08.2025 13.08.202593 12.09.2025 11.09.2025 12.09.202594 13.10.2025 10.10.2025 13.10.202595 12.11.2025 11.11.2025 12.11.202596 12.12.2025 11.12.2025 12.12.202597 12.01.2026 09.01.2026 12.01.202698 11.02.2026 10.02.2026 11.02.202699 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026100 13.04.2026 10.04.2026 13.04.2026101 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026102 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026103 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026104 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026105 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026106 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026107 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026108 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026109 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027110 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027111 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027112 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027113 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027114 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027115 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027116 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027117 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027118 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027119 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027120 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 22.12.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin kırk yedinci kupon oranı %1,88 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 17.11.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971105BIST