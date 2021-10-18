***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2021 18:16
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin kırk altıncı kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 10.12.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSKBKA2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 120
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,44 4.320.000 Evet
2 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 1,37 4.110.000 Evet
3 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,36 4.080.000 Evet
4 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,51 4.530.000 Evet
5 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,38 4.140.000 Evet
6 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,63 4.890.000 Evet
7 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 5.340.000 Evet
8 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 5.160.000 Evet
9 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 7.380.000 Evet
10 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 6.600.000 Evet
11 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 5.970.000 Evet
12 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 5.130.000 Evet
13 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 5.490.000 Evet
14 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 5.070.000 Evet
15 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 4.770.000 Evet
16 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 5.190.000 Evet
17 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 5.550.000 Evet
18 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 6.330.000 Evet
19 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 5.730.000 Evet
20 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 5.070.000 Evet
21 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 4.769.999,99 Evet
22 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 4.830.000 Evet
23 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 4.860.000 Evet
24 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 4.050.000 Evet
25 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 4.200.000 Evet
26 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 3.660.000 Evet
27 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 3.870.000 Evet
28 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 4.320.000 Evet
29 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 4.470.000 Evet
30 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 3.960.000 Evet
31 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 3.720.000 Evet
32 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 3.840.000 Evet
33 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 4.470.000 Evet
34 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 4.380.000 Evet
35 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 4.350.000 Evet
36 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 4.140.000 Evet
37 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 4.470.000 Evet
38 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 4.320.000 Evet
39 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,43 4.290.000 Evet
40 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 1,62 4.860.000 Evet
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