***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin kırk altıncı kupon ödemesi yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 300.000.000Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 10.12.2027Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSKBKA2716Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2017Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 120Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,44 4.320.000 Evet2 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 1,37 4.110.000 Evet3 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,36 4.080.000 Evet4 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,51 4.530.000 Evet5 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,38 4.140.000 Evet6 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,63 4.890.000 Evet7 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 5.340.000 Evet8 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 5.160.000 Evet9 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 7.380.000 Evet10 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 6.600.000 Evet11 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 5.970.000 Evet12 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 5.130.000 Evet13 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 5.490.000 Evet14 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 5.070.000 Evet15 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 4.770.000 Evet16 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 5.190.000 Evet17 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 5.550.000 Evet18 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 6.330.000 Evet19 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 5.730.000 Evet20 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 5.070.000 Evet21 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 4.769.999,99 Evet22 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 4.830.000 Evet23 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 4.860.000 Evet24 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 4.050.000 Evet25 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 4.200.000 Evet26 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 3.660.000 Evet27 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 3.870.000 Evet28 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 4.320.000 Evet29 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 4.470.000 Evet30 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 3.960.000 Evet31 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 3.720.000 Evet32 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 3.840.000 Evet33 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 4.470.000 Evet34 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 4.380.000 Evet35 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 4.350.000 Evet36 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 4.140.000 Evet37 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 4.470.000 Evet38 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 4.320.000 Evet39 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,43 4.290.000 Evet40 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 1,62 4.860.000 Evet41