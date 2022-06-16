***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBK52818 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 11.05.2028Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSSKBK52818Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 120Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,57 19,76 21,66 2.355.000 Evet2 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,09 2.670.000 Evet3 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 24,9 2.580.000 Evet4 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 31,94 3.690.000 Evet5 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 29,2 3.300.000 Evet6 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 2.985.000 Evet7 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 2.565.000 Evet8 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 23,8 2.745.000 Evet9 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69