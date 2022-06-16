***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.06.2022 18:31
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBK52818 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 11.05.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSKBK52818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 120
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,57 19,76 21,66 2.355.000 Evet
2 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,09 2.670.000 Evet
3 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 24,9 2.580.000 Evet
4 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 31,94 3.690.000 Evet
5 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 29,2 3.300.000 Evet
6 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 2.985.000 Evet
7 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 2.565.000 Evet
8 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 23,8 2.745.000 Evet
9 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69