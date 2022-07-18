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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.07.2022 18:23
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin ellinci kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 11.05.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSKBK52818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 120
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,57 19,76 21,66 2.355.000 Evet
2 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,09 2.670.000 Evet
3 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 24,9 2.580.000 Evet
4 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 31,94 3.690.000 Evet
5 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 29,2 3.300.000 Evet
6 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 2.985.000 Evet
7 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 2.565.000 Evet
8 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 23,8 2.745.000 Evet
9 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet
11 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 20,37 22,38 2.595.000 Evet
12 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 22,51 24,99 2.275.000 Evet
13 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 25,67 28,92 3.165.000 Evet
14 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 22,49 24,95 2.865.000 Evet
15 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet
16 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 Evet
17 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 18,96 20,69 2.415.000 Evet
18 20.11.2019
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IMASM 63,35 9.809.495 % 9,98  
RTALB 10,16 120.175.418 % 9,96  
DESPC 11,81 7.352.422 % 9,96  
GLRYH 3,83 58.941.111 % 9,43  
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Dolar 17,5675 17,5723 % 0,80  
Euro 18,0256 18,0422 % 1,85  
Sterlin 21,0606 21,1662 % 1,22  
Frank 18,0650 18,1738 % 1,53  
Riyal 4,6673 4,6907 % 0,65  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 6,21  
Altın Gr. 969 969 9,20  
Cumhuriyet 6.519 6.618 5,00  
Tam 6.549 6.616 -8,00  
Yarım 3.191 3.234 1,00  
Çeyrek 1.600 1.617 1,00  
Gümüş.Ons 18,87 18,90 0,19  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,16  
B. Petrol 106 106 -0,71  
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