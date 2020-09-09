***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176Para Birimi TRYEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 09 Eylül 2020 tarihli kararı ileBankamızın tabana yaygın büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda ülkemize faydalı olacak şekilde öngörülen büyümeyi sağlamak, pazar payımızı ve müşteri adetlerimizi arttırarak hedeflenen karlılığı gerçekleştirilebilmek için, Banka Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 TL (%60,62) oranında artırılarak 1.860.000.000 TL'ye çıkarılmasını ve sermaye artırım sürecinde1. Artırılan 702.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 702.000.000 adet payın tamamının nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihracı,2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,3. Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulması,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son günün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi,5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılması,6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliğ'inin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması,7. Yönetim Kurulunun kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonunu Kullanımına İlişkin Rapor'un onaylanmasına ve Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulması,8. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesi uyarınca, sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın onaylanması,9. Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II 18 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Esas Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi,10. İş bu karar kapsamında gerekli izinlerin alınması, gerekli işlem ve formalitelerin ifa, takip ve bitirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye artırımından sağlanacak fonların kullanım yeri raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874288BIST