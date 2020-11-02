***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 09.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.10.2020Ek Açıklamalarİlgi: 10.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 2020/66 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İzahname.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885514BIST