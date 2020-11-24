***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 SKBNK, TRASKBNK91N8 Nâma SKBNK(RÜÇHAN), TRRSKBK00066 1.731.637,726Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1.731.637,726Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.11.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 09.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.10.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 09.11.2020- 23.11.2020 tarihleri arasında kullanmışlardır.Pay sahiplerince 700.268.362,274 TL nominal tutarlı kullanım gerçekleşmiş olup, kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 1.731.637,726 TL'dir. Kalan paylar 25.11.2020 - 26.11.2020 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle 1 TL nominal değerli beher pay fiyatı 1 TL den az olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Şeker Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilecektir.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi (www.kap.gov.tr) adresinde, Bankamızın internet sitesi (www.sekerbank.com.tr) adresinde ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin internet sitesi (www.sekeryatirim.com.tr) adresinden ulaşılması mümkündür.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kullanılmayan Rüçhan Hakları Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889710BIST