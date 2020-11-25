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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.11.2020 17:34



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - .09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 SKBNK, TRASKBNK91N8 Nâma SKBNK(RÜÇHAN), TRRSKBK00066 1.731.637,726

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1.731.637,726

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde artırılan 702.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında
a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (09.11.2020 ila 23.11.2020) içinde kullanılan rüçhan haklarından 700.268.362,274 TL,
b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.731.637,726 TL nominal değerli payların 25.11.2020 - 26.11.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulması sonrası ilgili payların tamamının 25.11.2020 tarihinde satışından 2.640.855,72 TL
olmak üzere toplam 702.909.217,99 TL nakit girişi olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889986


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