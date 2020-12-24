***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 SKBNK, TRASKBNK91N8 Nâma SKBNK(RÜÇHAN), TRRSKBK00066 1.731.637,726Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1.731.637,726Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.11.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 09.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.10.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDaha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Bankamızın çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında 700.268.362,274.-TL nominal değerli bölümünü halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde yeni pay alma hakkı kupon pazarında 700.268.466,26.-TL'ye, 1.731.637,726.-TL'lik nominal değerli kalan kısmının ise birincil piyasada 2.640.855,72.-TL'ye bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır. Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Bankamız Yönetim Kurulu 24.12.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:Anılan sermaye artış sürecinin kalan işlemlerinin tamamlanabilmesi için1. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi,2. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadili ve bu konuda gerekli izinlerin alınması, gerekli işlemlerin ifa, takip ve bitirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınması,3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.860.000.000.-TL olduğunun ve Esas Sözleşmenin 8'inci maddesinin yeni şeklinin Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılması,hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894833BIST