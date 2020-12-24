Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.12.2020 20:03



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 SKBNK, TRASKBNK91N8 Nâma SKBNK(RÜÇHAN), TRRSKBK00066 1.731.637,726

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1.731.637,726

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Bankamızın çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında 700.268.362,274.-TL nominal değerli bölümünü halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde yeni pay alma hakkı kupon pazarında 700.268.466,26.-TL'ye, 1.731.637,726.-TL'lik nominal değerli kalan kısmının ise birincil piyasada 2.640.855,72.-TL'ye bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır. Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Bankamız Yönetim Kurulu 24.12.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:
Anılan sermaye artış sürecinin kalan işlemlerinin tamamlanabilmesi için
1. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi,
2. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadili ve bu konuda gerekli izinlerin alınması, gerekli işlemlerin ifa, takip ve bitirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.860.000.000.-TL olduğunun ve Esas Sözleşmenin 8'inci maddesinin yeni şeklinin Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılması,
hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894833


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.426
Değişim :  0,59% |  8,34
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.432 En Düşük
1.415
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 33,66 317.776.837 % 10,00  
LUKSK 27,94 2.392.481 % 10,00  
YAPRK 55,00 3.980.978 % 10,00  
KOZAL 91,40 1.151.812.076 % 9,99  
POLTK 405,30 2.221.855 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5678 7,5698 % -0,93  
Euro 9,2344 9,2468 % -0,89  
Sterlin 10,2124 10,2636 % -0,76  
Frank 8,4531 8,5040 % -1,38  
Riyal 2,0101 2,0202 % -0,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.880 7,18  
Altın Gr. 457 457 -2,82  
Cumhuriyet 3.025 3.071 -19,00  
Tam 3.011 3.087 -18,16  
Yarım 1.455 1.493 -8,79  
Çeyrek 730 747 -4,39  
Gümüş.Ons 25,76 25,79 0,16  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,01  
B. Petrol 51,27 51,27 0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru