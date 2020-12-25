***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi İçin SPK'ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 SKBNK, TRASKBNK91N8 Nâma SKBNK(RÜÇHAN), TRRSKBK00066 1.731.637,726Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1.731.637,726Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.11.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020SPK Başvuru Tarihi 09.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.10.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızın çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadilinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895026BIST