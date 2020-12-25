***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.12.2020 19:06
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi İçin SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 SKBNK, TRASKBNK91N8 Nâma SKBNK(RÜÇHAN), TRRSKBK00066 1.731.637,726
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1.731.637,726
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.11.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızın çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadilinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895026
BIST