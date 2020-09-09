***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin "Fon Kullanım Raporu" ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874296BIST