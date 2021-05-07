***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 702.000.000 TL artırılarak 1.158.000.000 TL'den 1.860.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanan Bankamız Denetim Komitesi'nin Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935456BIST