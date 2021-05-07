***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.05.2021 20:46
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 702.000.000 TL artırılarak 1.158.000.000 TL'den 1.860.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanan Bankamız Denetim Komitesi'nin Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935456
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0504
En Düşük
9,9609
18:05485,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,77
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2399
|8,2484
|% -0,26
|
|Euro
|10,0231
|10,0318
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4966
|11,5543
|% 0,38
|
|Frank
|9,1071
|9,1620
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1914
|2,2024
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,45
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,26
|