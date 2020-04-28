***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2020 17:17
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön. Kurulu Başkanı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur. Bşk. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. 0.05 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi
BEIBIT KARYMSAKOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü. KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi
HALİT HAYDAR YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi
ERDAL BATMAZ Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil
EMİN ERDEM Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
ÜZEYİR BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi.
AIDAR RYSKULOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Kurumsal Finans Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Denetim Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NARIMAN ZHARKINBAYEV Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
SALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
UMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü
AHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş.
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı
YAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16200600 TRY 62,31 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840871
BIST