***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön. Kurulu Başkanı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur. Bşk. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. 0.05 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi ÜyesiBEIBIT KARYMSAKOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü. KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil Ücret KomitesiHALİT HAYDAR YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil Ücret KomitesiERDAL BATMAZ Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye DeğilEMİN ERDEM Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiÜZEYİR BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiNARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi.AIDAR RYSKULOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Kurumsal Finans Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Denetim KomitesiALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Denetim KomitesiMEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler SorumlusuYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNARIMAN ZHARKINBAYEV Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiSALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı BankacıAYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiUMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim MüdürüAHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş.HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup BaşkanıYAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ Genel Müdür Yardımcısı BankacıŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı BankacıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 27065000 TRY 54,13 Bağlı OrtaklıkŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80000000 79992000 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16200600 TRY 62,31 Bağlı OrtaklıkŞekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı OrtaklıkŞekerbank International Banking Unit Ltd. Off Shore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı OrtaklıkŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840871BIST