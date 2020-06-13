Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.06.2020 13:21
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. 0.05 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi
BEIBIT KARYMSAKOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk - Kazyna Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi
ERDAL BATMAZ Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Bağımsız Üye Değil
EMİN ERDEM Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi.
AIDAR RYSKULOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Samruk-Energy A.Ş. Yönetici Direktör (Ekonomi ve Finans Sorumlusu) Bağımsız Üye Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Denetim Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu
MEHMET ERTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
LEVEND TORUSDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851102


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.835
Değişim :  0,62% |  680,06
Açılış :  108.485  
Önceki Kapanış :  109.155  
En Yüksek
110.127 En Düşük
107.833
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 12,98 25.579.537 % 10,00  
RTALB 30,14 56.847.878 % 10,00  
BRISA 12,10 99.954.879 % 10,00  
CELHA 11,01 12.328.650 % 9,99  
KSTUR 42,12 108.404 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5201 8,5628 % -0,88  
Frank 7,1327 7,1757 % -1,16  
Riyal 1,8116 1,8207 % -0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 2,90  
Altın Gr. 380 380 -0,30  
Cumhuriyet 2.456 2.482 -3,20  
Tam 2.529 2.551 -3,20  
Yarım 1.234 1.245 -1,60  
Çeyrek 617 623 -0,80  
Gümüş.Ons 17,46 17,49 -0,18  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,05  
B. Petrol 39,03 39,03 0,48  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru