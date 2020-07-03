***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. 0.05 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi ÜyesiBEIBIT KARYMSAKOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk - Kazyna Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiAIDAR RYSKULOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Samruk-Energy A.Ş. Yönetici Direktör (Ekonomi ve Finans Sorumlusu) Evet Bağımsız Üye Denetim KomitesiALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi, Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)MEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler SorumlusuMEHMET ERTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi (Yedek Üye), Denetim KomitesiLEVEND TORUSDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Denetim KomitesiORHAN KARAKAŞ Erkek Murahhas Üye Bankacı 18.06.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiYUSUF TUNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854282BIST