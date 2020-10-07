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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2020 17:42
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı 31.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi
BEIBIT KARYMSAKOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk - Kazyna Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı 30.11.2012 İcrada Görevli Murahhas Üye - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi
AIDAR RYSKULOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Samruk-Energy A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Samruk-Energy A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim Komitesi, Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu
MEHMET ERTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
LEVEND TORUSDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim Komitesi
ORHAN KARAKAŞ Erkek Murahhas Üye Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi Finera Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yön.Kur.Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi
YUSUF TUNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil - Şeker Finansal Kiralama - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879343


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Altın Gr. 478 479 7,69  
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Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,66  
Gümüş Gr. 6,03 6,03 0,25  
B. Petrol 41,61 41,61 -1,04  
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