***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı 31.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı 30.11.2012 İcrada Görevli Murahhas Üye Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi KomitesiALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Samruk-Energy A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim KomitesiÇETİN AYDIN Erkek Murahhas Üye Bankacı 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Ücret Komitesi, Kredi KomitesiMEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler SorumlusuMEHMET ERTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim KomitesiLEVEND TORUSDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim KomitesiORHAN KARAKAŞ Erkek Murahhas Üye Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi KomitesiYUSUF TUNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 İcrada Görevli Değil - Şeker Finansal Kiralama - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim KomitesiHİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939450BIST