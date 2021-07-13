***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2021 19:34
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı 31.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
YERNAR ZHANADIL - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 30.04.2021 İcrada Görevli Değil
10:111.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.358
En Düşük
1.349
10:118,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:1110,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:11502,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,47
|Açılış
|: 502,44
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:11
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|DITAS
|14,20
|1.323.027
|% 7,25
|
|EUKYO
|7,27
|524.434
|% 6,60
|
|ORMA
|29,84
|10.056
|% 6,50
|
|IHYAY
|0,73
|1.700.287
|% 5,80
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|BANVT
|59,00
|153.125
|% -6,65
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|SAMAT
|3,93
|203.545
|% -4,84
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|GARAN
|8,52
|93.815.198
|% 0,83
|
|SASA
|28,46
|37.684.852
|% 0,42
|
|KOZAL
|105,90
|29.372.004
|% -0,09
|
|THYAO
|13,17
|28.301.394
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,28
|24.978.525
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,02
|12.756.111
|% 2,00
|
|GARAN
|8,52
|93.815.198
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,28
|24.978.525
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,80
|8.337.377
|% 0,56
|
|DOHOL
|2,72
|8.424.229
|% 0,74
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6228
|8,6264
|% 0,08
|
|Euro
|10,1653
|10,1732
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9045
|11,9642
|% 0,29
|
|Frank
|9,3555
|9,4119
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% 0,07
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,42
|
|Altın Gr.
|502
|503
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,48
|76,48
|-0,01
|
Seans Raporu
10:11
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10:21IHYAY
Yüzde 5.80 oranında artışla 0.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 374, 310 adet işlem
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10:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 72 artarak (% 0.74 ) 1, 469
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10:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MMCAS, BANVT
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10:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR