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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2021 19:34



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı 31.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
YERNAR ZHANADIL - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 30.04.2021 İcrada Görevli Değil
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EUKYO 7,27 524.434 % 6,60  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 4,42  
Altın Gr. 502 503 1,57  
Cumhuriyet 3.316 3.366 17,00  
Tam 3.299 3.382 15,54  
Yarım 1.595 1.636 7,52  
Çeyrek 800 818 3,76  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 0,06  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 0,03  
B. Petrol 76,48 76,48 -0,01  
Seans Raporu 10:11
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