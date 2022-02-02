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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2022 18:15
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
İnci Kutsar Yönetmen Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 01.08.2017 212 319 71 57 inci.kutsar@sekerbank.com.tr
Melike Özcan Yönetmen Yardımcısı/Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 13.12.2021 212 319 70 28 melike.ozcan@sekerbank.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999053


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PARSN 39,38 152.339.635 % 10,00  
PKENT 369,20 33.385.127 % 9,98  
DESA 9,40 29.839.289 % 9,94  
OZGYO 2,26 86.095.118 % 9,71  
KONTR 121,70 363.143.486 % 8,37  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5536 13,5570 % 0,62  
Euro 15,5314 15,5569 % 2,07  
Sterlin 18,3871 18,4793 % 0,85  
Frank 14,6794 14,7678 % 0,53  
Riyal 3,6024 3,6205 % 0,61  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -2,83  
Altın Gr. 786 786 3,38  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,38 22,42 -0,26  
Gümüş Gr. 9,74 9,76 -0,06  
B. Petrol 90,72 90,72 1,25  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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