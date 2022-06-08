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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 18:21
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
Sena Perk Yörükoğlu Yönetmen /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 05.10.2020 212 319 73 78 sena.perk@sekerbank.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30.000.000,00 29.711.995,00 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50.000.000,00 18.844.264,00 TRY 37,69 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 180.000.000,00 179.999.879,94 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 50.650.000,00 50.649.995,86 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26.000.000,00 25.461.541,00 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5.000.000,00 4.789.700,00 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 813.555.283,00 610.166.462,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036138


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TBORG 20,90 1.706.622 % 10,00  
RYSAS 9,04 62.040.212 % 9,98  
EUREN 19,65 50.188.242 % 9,96  
PGSUS 171,30 628.775.960 % 9,95  
FLAP 4,32 96.196.164 % 9,92  
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Dolar 17,1701 17,1781 % 0,35  
Euro 18,2185 18,3189 % 0,34  
Sterlin 21,3962 21,5035 % -0,05  
Frank 17,4540 17,5591 % 0,12  
Riyal 4,5640 4,5869 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 -0,30  
Altın Gr. 1.020 1.021 -0,21  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -24,00  
Tam 6.759 6.929 -28,35  
Yarım 3.267 3.352 -13,71  
Çeyrek 1.638 1.676 -6,85  
Gümüş.Ons 21,68 21,75 0,02  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,17  
B. Petrol 123 123 -0,70  
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