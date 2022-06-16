***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2022 18:32
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30.000.000,00 29.711.995,00 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50.000.000,00 18.844.264,00 TRY 37,69 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 180.000.000,00 179.999.879,94 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 50.650.000,00 50.649.995,86 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26.000.000,00 25.461.541,00 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şeker International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5.000.000,00 4.789.700,00 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 813.555.283,00 610.166.462,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037786
BIST