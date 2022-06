***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30.000.000,00 29.711.995,00 TRY 99,04 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50.000.000,00 18.844.264,00 TRY 37,69 Bağlı OrtaklıkŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 180.000.000,00 179.999.879,94 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansman A.Ş. Finans 50.650.000,00 50.649.995,86 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26.000.000,00 25.461.541,00 TRY 97,93 Bağlı OrtaklıkŞeker International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5.000.000,00 4.789.700,00 USD 95,79 Bağlı OrtaklıkŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 813.555.283,00 610.166.462,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037786BIST