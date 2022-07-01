***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 18:24
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ORHAN KARAKAŞ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
ÇİĞDEM ÜNSAL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ENDER DİLEKÇİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
MUTLU AKPARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040832
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