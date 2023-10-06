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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2023 16:34
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burak Latif Latifoğlu Genel Müdür Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 08.10.2019 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919846-920852
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
Beril Budak Aldan Yetkili /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 13.06.2022 212 319 70 28 beril.budak@sekerbank.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200995


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GIPTA 42,68 1.075.422.880 % 10,00  
BFREN 9.867,60 1.192.762.808 % 10,00  
TETMT 2.451,70 30.343.888 % 10,00  
MRSHL 842,00 119.575.627 % 9,99  
BRSAN 812,30 2.992.768.247 % 9,99  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 27,6193 27,6247 % 0,26  
Euro 29,1434 29,1784 % -0,02  
Sterlin 33,5786 33,7470 % 0,26  
Frank 30,1201 30,3015 % 0,15  
Riyal 7,3426 7,3795 % 0,26  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 7,84  
Altın Gr. 1.619 1.619 6,58  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 10.966 11.072 65,00  
Yarım 5.500 5.553 33,00  
Çeyrek 2.741 2.776 16,00  
Gümüş.Ons 21,37 21,40 0,41  
Gümüş Gr. 18,87 18,90 0,30  
B. Petrol 83,64 83,64 -0,43  
Seans Raporu 17:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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