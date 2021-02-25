***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2021Karar Sayısı64Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı31.12.2020 tarihli konsolide olmayan finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912547BIST