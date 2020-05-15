***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.05.2020 23:20
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
161
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2020 tarihli konsolide finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845626
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7687
18:057,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4287
En Düşük
7,3904
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,94
|Açılış
|: 380,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2681
|8,3096
|% -1,24
|
|Frank
|6,9470
|6,9889
|% -1,60
|
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.746
|-0,12
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.500
|-11,20
|
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,40
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,60
|
|Çeyrek
|615
|627
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,01
|
|B. Petrol
|34,47
|34,47
|0,00
|