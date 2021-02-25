***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
25.02.2021 03:28
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2021
Karar Sayısı
64
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912548
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1721
En Düşük
7,1582
18:058,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7489
En Düşük
8,7148
18:05415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,71
|Açılış
|: 415,29
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1623
|7,1694
|% 0,00
|
|Euro
|8,7173
|8,7298
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1546
|% 1,05
|
|Frank
|7,8768
|7,9243
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9061
|1,9156
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,13
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,03
|