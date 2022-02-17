***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2022 23:22
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
35
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2021 tarihli konsolide finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002648
BIST
11:042.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,91
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.016
11:0413,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0400
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6350
En Düşük
13,5136
11:0415,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5024
En Düşük
15,3680
11:04829,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 829,02
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|CEOEM
|17,01
|12.501.857
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|6.871.168
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.056.698
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|INTEM
|71,10
|6.327.183
|% -9,94
|
|THYAO
|29,14
|671.800.068
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,69
|266.916.263
|% 1,56
|
|EREGL
|28,10
|216.085.718
|% 0,21
|
|TUPRS
|192,70
|151.617.441
|% 0,89
|
|YKBNK
|4,02
|139.972.706
|% 0,75
|
|YKBNK
|4,02
|139.972.706
|% 0,75
|
|USAK
|1,66
|38.188.186
|% 7,10
|
|THYAO
|29,14
|671.800.068
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,69
|266.916.263
|% 1,56
|
|KARSN
|3,71
|68.213.604
|% 3,92
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6213
|13,6271
|% 0,33
|
|Euro
|15,4857
|15,4973
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,4972
|18,5899
|% 0,31
|
|Frank
|14,7328
|14,8216
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6181
|3,6363
|% 0,27
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,02
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|0,05
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-0,57
|
Seans Raporu
11:02
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11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TTKOM, BIMAS
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11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 2 artarak (% 0.45 ) 1, 816
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11:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ERSU, PKENT, INTEM, CEOEM, KAPLM, DZGYO
-
11:17
KRSTL, BASCM, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:17
AVHOL, EUHOL, DZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında