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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

24.11.2020 12:27



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Bankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 09.11.2020- 23.11.2020 tarihleri arasında kullanmışlardır. Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.731.637,726  TL olup, kalan paylar 25.11.2020 ve 26.11.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 1 TL nominal değerli beher pay fiyatı 1 TL den az olmamak üzere  Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi (www.kap.gov.tr) adresinde, Bankamızın internet sitesi (www.sekerbank.com.tr) adresinde ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin internet sitesi (www.sekeryatirim.com.tr) adresinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889711


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