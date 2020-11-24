***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.11.2020 12:27
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 09.11.2020- 23.11.2020 tarihleri arasında kullanmışlardır. Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.731.637,726 TL olup, kalan paylar 25.11.2020 ve 26.11.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 1 TL nominal değerli beher pay fiyatı 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi (www.kap.gov.tr) adresinde, Bankamızın internet sitesi (www.sekerbank.com.tr) adresinde ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin internet sitesi (www.sekeryatirim.com.tr) adresinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889711
BIST
16:461.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:467,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:469,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1015
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:46463,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,13
|Açılış
|: 463,50
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EGEEN
|1.712,70
|307.990.201
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|49.829.646
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.221
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.835.898
|% 9,98
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|110.513.069
|% -8,70
|
|GARAN
|9,03
|4.320.561.029
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,11
|2.898.381.258
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,93
|2.079.706.293
|% -0,34
|
|GUBRF
|46,58
|1.654.921.136
|% -7,30
|
|THYAO
|11,83
|1.436.565.008
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.898.381.258
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,93
|2.079.706.293
|% -0,34
|
|GARAN
|9,03
|4.320.561.029
|% -0,44
|
|TSKB
|2,57
|950.554.228
|% 7,98
|
|SKBNK
|1,51
|557.977.819
|% 2,03
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9537
|7,9600
|% 0,92
|
|Euro
|9,4348
|9,4412
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,5889
|10,6420
|% 1,11
|
|Frank
|8,6977
|8,7501
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1175
|2,1281
|% 0,99
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-26,88
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.068
|3.146
|-89,57
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-43,34
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,67
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,57
|46,57
|0,53
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:58BUCIM
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 974 adet işlem
-
16:57GSRAY
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 293, 709 adet işlem
-
16:56ORMA
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 717 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.40 ) 1, 455
-
16:55XU100
Endeks 1, 314 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 30, 238.00 milyon TL de