***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Yönetim Kurulumuzun 02.07.2020 tarih ve 190 sayılı kararı ileKredi Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Orhan Karakaş, Sn.Nariman Zharkinbayev, Genel Müdür veya katılmadığı durumlarda Vekili asil üye olarak, Sn. Çetin Aydın, Sn. Mehmet Ertürkmen, Sn. Beibit Karymsakov yedek üye olarak,Denetim Komitesi'ne Sn. Çetin Aydın, Sn. Aidar Ryskulov, Sn. Levend Torusdağ, Sn.Mehmet Ertürkmen,İç Sistemler Sorumlusu olarak Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş, Sn. Almat Zhamiyev, Sn.Yusuf Tuna,Ücret Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn.Beibit Karymsakov, Sn. Çetin Aydın ve gözlemci olarak Genel Müdürseçilmişlerdir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854278BIST