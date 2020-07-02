***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.07.2020 22:39
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 02.07.2020 tarih ve 190 sayılı kararı ile
Kredi Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Orhan Karakaş, Sn.Nariman Zharkinbayev, Genel Müdür veya katılmadığı durumlarda Vekili asil üye olarak, Sn. Çetin Aydın, Sn. Mehmet Ertürkmen, Sn. Beibit Karymsakov yedek üye olarak,
Denetim Komitesi'ne Sn. Çetin Aydın, Sn. Aidar Ryskulov, Sn. Levend Torusdağ, Sn.Mehmet Ertürkmen,
İç Sistemler Sorumlusu olarak Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş, Sn. Almat Zhamiyev, Sn.Yusuf Tuna,
Ücret Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn.Beibit Karymsakov, Sn. Çetin Aydın ve gözlemci olarak Genel Müdür
seçilmişlerdir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854278
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
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|: 115.315
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En Düşük
115.746
18:056,8553
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 389,92
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392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5169
|8,5596
|% -0,01
|
|Frank
|7,2176
|7,2611
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|5,22
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.555
|8,20
|
|Tam
|2.608
|2.622
|8,30
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|4,00
|
|Çeyrek
|633
|642
|2,10
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|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
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|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,73
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