***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Yönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarih ve 88 sayılı kararı ileKredi Komitesi'ne, Sn. Çetin Aydın, Sn. Orhan Karakaş, Sn.Nariman Zharkinbayev, Genel Müdür veya katılmadığı durumlarda Vekili asil üye olarak, Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Hikmet Aydın Simit , Sn. Beibit Karymsakov yedek üye olarak,Denetim Komitesi'ne Sn. Hikmet Aydın Simit, Sn. Aidar Ryskulov, Sn. Levend Torusdağ, Sn. Mehmet Ertürkmen,İç Sistemler Sorumlusu olarak Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş, Sn. Almat Zhamiyev, Sn.Yusuf Tuna,Ücret Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn.Beibit Karymsakov, Sn. Çetin Aydın ve gözlemci olarak Genel Müdürseçilmişlerdir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922424BIST