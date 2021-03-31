***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2021 20:44
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarih ve 88 sayılı kararı ile
Kredi Komitesi'ne, Sn. Çetin Aydın, Sn. Orhan Karakaş, Sn.Nariman Zharkinbayev, Genel Müdür veya katılmadığı durumlarda Vekili asil üye olarak, Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Hikmet Aydın Simit , Sn. Beibit Karymsakov yedek üye olarak,
Denetim Komitesi'ne Sn. Hikmet Aydın Simit, Sn. Aidar Ryskulov, Sn. Levend Torusdağ, Sn. Mehmet Ertürkmen,
İç Sistemler Sorumlusu olarak Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn. Mehmet Ayhan Altıntaş, Sn. Almat Zhamiyev, Sn.Yusuf Tuna,
Ücret Komitesi'ne Sn. Hasan Basri Göktan, Sn.Beibit Karymsakov, Sn. Çetin Aydın ve gözlemci olarak Genel Müdür
seçilmişlerdir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922424
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
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En Düşük
1.399
18:058,1287
En Yüksek
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|: 0,28%
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|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,07%
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|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1099
|8,1287
|% 0,28
|
|Euro
|9,5524
|9,5839
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1781
|11,2342
|% -1,28
|
|Frank
|8,5700
|8,6216
|% -1,42
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -1,64
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,09
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|Altın Gr.
|450
|450
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
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|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
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|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|0,04
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|B. Petrol
|64,66
|64,66
|1,92
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Seans Raporu
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