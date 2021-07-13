***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Yönetim Kurulumuzun 13.07.2021 tarih ve 170 sayılı kararı ileYönetim Kurulu Görev Bölümünde Yernar Zhanadil'in Başkan Yardımcısı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi olarak, Andrey Kravchenko'nun ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görev almalarına karar verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950899BIST