***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.07.2021 19:33
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Yönetim Kurulumuzun 13.07.2021 tarih ve 170 sayılı kararı ile
Yönetim Kurulu Görev Bölümünde Yernar Zhanadil'in Başkan Yardımcısı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi olarak, Andrey Kravchenko'nun ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görev almalarına karar verilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950899
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0896
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1472
18:05501,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5915
|8,5982
|% -0,43
|
|Euro
|10,1523
|10,1631
|% -0,87
|
|Sterlin
|11,8697
|11,9292
|% -0,71
|
|Frank
|9,3397
|9,3960
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2843
|2,2957
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|7,30
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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