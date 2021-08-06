***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Yönetim Kurulumuzun 06.08.2021 tarih ve 181 sayılı kararı ile Andrey Kravchenko Denetim Komitesi üyeliğinden ayrılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955707BIST