***SKBNK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 13.04.2023 tarihli, 23-1/1-23 sayılı kararı ile paylarının halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar vermiştir.Bu karara göre, Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 140.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 20.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artışı yoluyla ve mevcut ortaklardan Şekerbank T.A.Ş.'nin sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanmaktadır.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139433BIST