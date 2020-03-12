***SKBNK* *VAKVK* *TCRYT* *KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***SKBNK******VAKVK******TCRYT******KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler KFKTF, SKBNK, TCRYT, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBVT TRPSKBK92117 VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 12/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBVT TRPSKBK92117 VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 12/03/2020 Taksitli İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD32012 FİNANSMAN BONOSU 12/03/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/03/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827635BIST