***SKBNK* *VAKVK* *TCRYT* *KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
12.03.2020 17:11
***SKBNK******VAKVK******TCRYT******KFKTF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler KFKTF, SKBNK, TCRYT, VAKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBVT TRPSKBK92117 VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 12/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBVT TRPSKBK92117 VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 12/03/2020 Taksitli İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD32012 FİNANSMAN BONOSU 12/03/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/03/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK32017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827635
BIST
17:1793.737
En Yüksek
|Değişim
|: -7,16%
|| -7.228,97
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:176,2886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0783
|Açılış
|: 6,2820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2886
En Düşük
6,2064
17:177,0263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:17319,32
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -7,34
|Açılış
|: 319,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,92
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,72
|54.077.173
|% 18,26
|
|VKING
|3,84
|11.448.242
|% 12,94
|
|ECILC
|4,43
|393.869.682
|% 11,03
|
|SELEC
|8,05
|198.861.838
|% 9,08
|
|DEVA
|10,75
|266.638.982
|% 8,15
|
|TKNSA
|5,44
|58.058.259
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|22.018.075
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.536.315
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.056.809
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.528.631
|% -20,00
|
|ASELS
|24,50
|820.068.826
|% -6,35
|
|THYAO
|8,72
|565.745.761
|% -9,26
|
|GARAN
|8,79
|396.968.477
|% -8,25
|
|ECILC
|4,43
|393.869.682
|% 11,03
|
|MGROS
|19,59
|287.011.291
|% -14,75
|
|IHLGM
|0,90
|166.871.425
|% -19,64
|
|ODAS
|1,33
|187.727.886
|% -17,39
|
|CEMAS
|0,75
|81.374.895
|% -18,48
|
|KARSN
|1,35
|133.621.508
|% -12,34
|
|ADESE
|1,07
|118.089.275
|% -18,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8935
|7,9331
|% -0,58
|
|Frank
|6,6150
|6,6549
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6687
|1,6771
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|-52,61
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.119
|2.174
|-60,52
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|-29,27
|
|Çeyrek
|514
|526
|-14,64
|
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,90
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
|