***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000 -22.300 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 3.337.955Transferler0 -1.601.098 1.601.098 0 0Dönem Karı (Zararı)0 -1.515.272 -1.515.272 -1.515.272Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.149 26.149 26.149Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832Transferler-1.515.272 1.515.272 0 0Dönem Karı (Zararı)0 -535.768 -535.768 -535.768Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 4.049 -4.655.217 -535.768 1.313.064 1.313.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-624.480 -1.464.802Dönem Karı (Zararı)-535.768 -1.515.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-451.758 -331.648Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler65.305Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-141.828 62.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -68.445 32.943Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-73.383 29.516Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-309.930 -475.286Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-309.930 -475.286Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 0 15.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.356 -1.623Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 730 84.561İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 730 84.561Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 688.169 -27.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 688.169 -27.792Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-700.000 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -700.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.457 -58.392Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-934.170 -1.848.543Alınan Faiz309.690 463.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -79.581YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-624.480 -1.464.802NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-624.480 -1.464.802DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.807.118 3.271.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.182.638 1.807.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.182.878 1.828.073Finansal Yatırımlar700.000 75.140Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 700.000 75.140Ticari Alacaklar730İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 730Peşin Ödenmiş Giderler4.412 23.006İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.412 23.006Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 134.132 150.482ARA TOPLAM2.021.422 2.077.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.021.422 2.077.431DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.021.422 2.077.431KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar700.057 11.888İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar700.000 1.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 700.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar57 10.888Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar57 10.888Diğer Borçlar7 8.301 74.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.301 74.883Kısa Vadeli Karşılıklar0 73.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 73.383ARA TOPLAM708.358 160.154TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER708.358 160.154UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar0 68.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 0 68.445TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 68.445TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER708.358 228.599ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.313.064 1.848.832Ödenmiş Sermaye11 6.500.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.049 4.049Diğer Kazançlar (Kayıplar)4.049 4.049Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.655.217 -3.139.945Net Dönem Karı veya Zararı-535.768 -1.515.272TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.313.064 1.848.832TOPLAM KAYNAKLAR2.021.422 2.077.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 300 669.484TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)300 669.484BRÜT KAR (ZARAR)300 669.484Genel Yönetim Giderleri13 -838.757 -2.629.168Pazarlama Giderleri14 -7.241 -15.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-845.698 -1.974.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-845.698 -1.974.684Finansman Gelirleri15 309.930 475.286SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-535.768 -1.499.398Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -15.874Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 0 -15.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-535.768 -1.515.272DÖNEM KARI (ZARARI)-535.768 -1.515.272Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-535.768 -1.515.272Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 26.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 26.149Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 26.149TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-535.768 -1.489.123Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-535.768 -1.489.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828907BIST