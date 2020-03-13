***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
13.03.2020 18:03
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 -22.300 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 3.337.955
Transferler
0 -1.601.098 1.601.098 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -1.515.272 -1.515.272 -1.515.272
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.149 26.149 26.149
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832
Transferler
-1.515.272 1.515.272 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -535.768 -535.768 -535.768
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 4.049 -4.655.217 -535.768 1.313.064 1.313.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-624.480 -1.464.802
Dönem Karı (Zararı)
-535.768 -1.515.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-451.758 -331.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-141.828 62.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -68.445 32.943
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-73.383 29.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-309.930 -475.286
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-309.930 -475.286
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 0 15.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.356 -1.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 730 84.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 730 84.561
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 688.169 -27.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 688.169 -27.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-700.000 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -700.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.457 -58.392
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-934.170 -1.848.543
Alınan Faiz
309.690 463.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -79.581
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.480 -1.464.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.480 -1.464.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.807.118 3.271.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.182.638 1.807.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.182.878 1.828.073
Finansal Yatırımlar
700.000 75.140
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 700.000 75.140
Ticari Alacaklar
730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 730
Peşin Ödenmiş Giderler
4.412 23.006
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.412 23.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 134.132 150.482
ARA TOPLAM
2.021.422 2.077.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.021.422 2.077.431
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.021.422 2.077.431
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.057 11.888
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.000 1.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 700.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57 10.888
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
57 10.888
Diğer Borçlar
7 8.301 74.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.301 74.883
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 73.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 73.383
ARA TOPLAM
708.358 160.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
708.358 160.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 68.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 0 68.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 68.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
708.358 228.599
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.313.064 1.848.832
Ödenmiş Sermaye
11 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.049 4.049
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4.049 4.049
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.655.217 -3.139.945
Net Dönem Karı veya Zararı
-535.768 -1.515.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.313.064 1.848.832
TOPLAM KAYNAKLAR
2.021.422 2.077.431
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 300 669.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300 669.484
BRÜT KAR (ZARAR)
300 669.484
Genel Yönetim Giderleri
13 -838.757 -2.629.168
Pazarlama Giderleri
14 -7.241 -15.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-845.698 -1.974.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-845.698 -1.974.684
Finansman Gelirleri
15 309.930 475.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-535.768 -1.499.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -15.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -15.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-535.768 -1.515.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
-535.768 -1.515.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-535.768 -1.515.272
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 26.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 26.149
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 26.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-535.768 -1.489.123
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-535.768 -1.489.123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828907
BIST