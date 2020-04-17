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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.04.2020 13:21
GÜNCEL HABERLER



***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832
Transferler
-1.515.272 1.515.272
Dönem Karı (Zararı)
-508.530 -508.530 -508.530
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -22.100 -4.655.217 -508.530 1.340.302 1.340.302
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 4.049 -4.655.217 -535.768 1.313.064 1.313.064
Transferler
-535.768 535.768 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 -133.738 -133.738 -133.738
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 4.049 -5.190.985 -133.738 1.179.326 1.179.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.200 26.263
Dönem Karı (Zararı)
-133.738 -508.530
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-133.738 -508.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.141 603.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -20.445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.302 644.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.302
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 644.761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-33.839 -20.795
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.839
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.840 -150.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.536 -6.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.536 -6.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.304 -145.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.304 -145.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-165.039 -55.902
Alınan Faiz
33.839 -97.



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Frank 7,0990 7,1418 % -0,41  
Riyal 1,8379 1,8471 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.686 -31,74  
Altın Gr. 376 376 -7,99  
Cumhuriyet 2.414 2.468 -54,80  
Tam 2.485 2.544 -52,70  
Yarım 1.207 1.236 -27,40  
Çeyrek 605 618 -13,70  
Gümüş.Ons 15,12 15,16 -0,40  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,10  
B. Petrol 28,48 28,48 0,66  
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