***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000 4.049 -3.139.945 -1.515.272 1.848.832 1.848.832Transferler-1.515.272 1.515.272Dönem Karı (Zararı)-508.530 -508.530 -508.530Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 -22.100 -4.655.217 -508.530 1.340.302 1.340.302Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.500.000 4.049 -4.655.217 -535.768 1.313.064 1.313.064Transferler-535.768 535.768 0 0Dönem Karı (Zararı)0 -133.738 -133.738 -133.738Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 4.049 -5.190.985 -133.738 1.179.326 1.179.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-131.200 26.263Dönem Karı (Zararı)-133.738 -508.530Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-133.738 -508.530Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-41.141 603.521Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -20.445Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.302 644.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.302Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 644.761Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-33.839 -20.795Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-33.839Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-20.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.840 -150.893Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 730İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 730Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.536 -6.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.536 -6.487İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.304 -145.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.304 -145.136Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-165.039 -55.902Alınan Faiz33.839 -97.