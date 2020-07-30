***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13 07 2020 _ 13 nolu Yönetim Kurulu Kararı :GÜNDEM :Esas Sözleşmenin 2 ve 8. maddelerinin değişikliğiKARAR :1) Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesi amacıyla, 10.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 6.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketin Geçmiş Zararları nedeniyle 5.150.000.-TL azaltılmasına, eş zamanlı 3.150.000.- TL artırılmasına, çıkarılmış yeni sermayenin bu şekilde 4.500.000.-TL olmasına, nakden artırılan 3.150.000.-TL''nin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmesine, ödenmiş sermayenin her biri 1.- TL değerinde olan 4.500.000 adet nama yazılı payın bölünmesine,2)Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin ünvanı" başlıklı 2. maddesinde yer alan Şirket ünvanının "Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine,3)Sermaye artırımına ilişkin iş bu kararın şirketin internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına,Oy çokluğu ile karar verildi.Mustafa Metin SEYHANBaşkanHakan KAYIRBaşkan YardımcısıEthem Umut BEYTORUNÜyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864149BIST