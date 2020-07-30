***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.07.2020 11:24
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 07 2020 _ 13 nolu Yönetim Kurulu Kararı :
GÜNDEM :
Esas Sözleşmenin 2 ve 8. maddelerinin değişikliği
KARAR :
1) Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesi amacıyla, 10.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 6.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketin Geçmiş Zararları nedeniyle 5.150.000.-TL azaltılmasına, eş zamanlı 3.150.000.- TL artırılmasına, çıkarılmış yeni sermayenin bu şekilde 4.500.000.-TL olmasına, nakden artırılan 3.150.000.-TL''nin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmesine, ödenmiş sermayenin her biri 1.- TL değerinde olan 4.500.000 adet nama yazılı payın bölünmesine,
2)
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin ünvanı" başlıklı 2. maddesinde yer alan Şirket ünvanının "Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine,
3)
Sermaye artırımına ilişkin iş bu kararın şirketin internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına,
Oy çokluğu ile karar verildi.
Mustafa Metin SEYHAN
Başkan
Hakan KAYIR
Başkan Yardımcısı
Ethem Umut BEYTORUN
Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864149
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,75
|Açılış
|: 438,86
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.243.680
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|5.291.458
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.768.128
|% -9,99
|
|EPLAS
|14,62
|17.915
|% -8,34
|
|ASELS
|35,24
|654.307.970
|% -0,11
|
|GARAN
|7,02
|582.489.932
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,29
|507.432.468
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,24
|475.167.156
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,25
|333.474.223
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,24
|475.167.156
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,71
|160.875.417
|% 1,18
|
|GARAN
|7,02
|582.489.932
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,29
|507.432.468
|% 0,32
|
|KRDMD
|3,00
|210.640.241
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0522
|9,0976
|% 0,04
|
|Frank
|7,6095
|7,6554
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8570
|1,8663
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-17,08
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.929
|-9,80
|
|Tam
|2.969
|3.015
|-14,50
|
|Yarım
|1.441
|1.469
|-4,80
|
|Çeyrek
|723
|737
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,47
|