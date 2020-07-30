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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.07.2020 11:24
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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

                       13 07 2020 _ 13 nolu Yönetim Kurulu Kararı             :
         GÜNDEM              :
 
    
          Esas Sözleşmenin 2 ve 8. maddelerinin değişikliği
        KARAR                 :
      1)    Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesi amacıyla, 10.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 6.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketin Geçmiş Zararları nedeniyle 5.150.000.-TL azaltılmasına, eş zamanlı 3.150.000.- TL artırılmasına, çıkarılmış yeni sermayenin bu şekilde 4.500.000.-TL olmasına, nakden artırılan 3.150.000.-TL''nin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmesine, ödenmiş sermayenin her biri 1.- TL değerinde olan 4.500.000 adet nama yazılı payın bölünmesine,
 
2)   
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin ünvanı" başlıklı 2. maddesinde yer alan Şirket ünvanının "Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine,
 
 3)   
Sermaye artırımına ilişkin iş bu kararın şirketin internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına,
       Oy çokluğu ile karar verildi.
 
 
 
 
      Mustafa Metin  SEYHAN
Başkan
     
      Hakan KAYIR
Başkan Yardımcısı
     
    Ethem Umut BEYTORUN
Üye

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864149


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MEGAP 4,07 453.435 % 10,00  
BURVA 85,90 8.243.680 % 9,99  
POLTK 164,10 148.052 % 9,99  
PKENT 954,60 641.491 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.883 2.929 -9,80  
Tam 2.969 3.015 -14,50  
Yarım 1.441 1.469 -4,80  
Çeyrek 723 737 -2,50  
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