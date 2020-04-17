***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









on 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRAMAZAN ÖZNACAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür yardımcısı Bağımsız Üye DeğilAYTAY TOLGA ŞENEFE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Şekerbank T.A.Ş. Hazine Genel Md.Yrd. Bağımsız Üye DeğilHASAN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 24.03.2020 İcrada Görevli Değil ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEFTİŞ GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838871BIST