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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.04.2020 12:15
GÜNCEL HABERLER


on 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RAMAZAN ÖZNACAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür yardımcısı Bağımsız Üye Değil
AYTAY TOLGA ŞENEFE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Şekerbank T.A.Ş. Hazine Genel Md.Yrd. Bağımsız Üye Değil
HASAN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 24.03.2020 İcrada Görevli Değil ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEFTİŞ GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838871


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Frank 7,0712 7,1138 % -0,80  
Riyal 1,8289 1,8381 % -0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -31,29  
Altın Gr. 375 375 -8,47  
Cumhuriyet 2.411 2.466 -57,20  
Tam 2.482 2.541 -55,10  
Yarım 1.206 1.235 -28,60  
Çeyrek 605 618 -14,30  
Gümüş.Ons 15,14 15,18 -0,37  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,10  
B. Petrol 28,66 28,66 0,84  
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