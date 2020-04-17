***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2020 12:15
on 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RAMAZAN ÖZNACAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür yardımcısı Bağımsız Üye Değil
AYTAY TOLGA ŞENEFE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Şekerbank T.A.Ş. Hazine Genel Md.Yrd. Bağımsız Üye Değil
HASAN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 24.03.2020 İcrada Görevli Değil ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEFTİŞ GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838871
BIST
13:5398.527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.278,34
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.653
En Düşük
97.601
13:536,8743
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0705
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8671
13:537,4546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0787
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4408
13:53373,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -10,08
|Açılış
|: 373,69
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
373,12
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.450.563
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|14.048.403
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.135.732
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.266.092
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|10.176.467
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,43
|7.494.373
|% -4,72
|
|PGSUS
|51,45
|1.139.709.811
|% 3,06
|
|THYAO
|10,55
|576.317.187
|% 3,84
|
|GARAN
|8,55
|483.362.893
|% 3,64
|
|ASELS
|27,40
|475.294.983
|% 2,78
|
|AKBNK
|5,86
|416.322.374
|% 3,72
|
|KARSN
|1,46
|157.694.953
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|71.947.696
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|180.835.412
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,07
|84.084.074
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|416.322.374
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5565
|8,5994
|% -0,79
|
|Frank
|7,0712
|7,1138
|% -0,80
|
|Riyal
|1,8289
|1,8381
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,29
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-8,47
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.466
|-57,20
|
|Tam
|2.482
|2.541
|-55,10
|
|Yarım
|1.206
|1.235
|-28,60
|
|Çeyrek
|605
|618
|-14,30
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|28,66
|28,66
|0,84
|