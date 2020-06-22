***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2020 10:37
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6500000 TRY 100
TOPLAM 6500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852238
BIST
11:56115.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.494,07
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
11:566,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8590
En Düşük
6,8353
11:567,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
11:56385,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,66
|Açılış
|: 385,67
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.902.672
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.166.752
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|23.511.784
|% 9,80
|
|DGKLB
|2,26
|81.463.076
|% 9,71
|
|RTALB
|29,24
|6.504.116
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.078.880
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.347.258
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.118.839
|% -9,85
|
|GARAN
|8,63
|1.485.164.865
|% 3,60
|
|VAKBN
|5,46
|1.180.926.336
|% 3,41
|
|HALKB
|6,53
|768.818.619
|% 6,87
|
|THYAO
|12,77
|740.014.746
|% 2,00
|
|AKBNK
|6,21
|649.281.243
|% 3,67
|
|VAKBN
|5,46
|1.180.926.336
|% 3,41
|
|GARAN
|8,63
|1.485.164.865
|% 3,60
|
|YKBNK
|2,46
|319.536.294
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,88
|230.873.492
|% 1,62
|
|HALKB
|6,53
|768.818.619
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4977
|8,5403
|% 0,83
|
|Frank
|7,1909
|7,2342
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|3,73
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.515
|29,00
|
|Tam
|2.568
|2.579
|27,80
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|14,50
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,07
|
Seans Raporu
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12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1977, 46 artarak (% 1.50 ) 133, 775
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12:10XU100
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12:10GUBRF
Yüzde 6.16 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 707, 157 adet işlem
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12:09OYAYO
Yüzde 8.26 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 188 adet işlem
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12:07DGKLB
Yüzde 9.71 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 070, 886 adet işlem